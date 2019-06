Egelsnelwegen nodig om egels te helpen

door Laurens Tijink

De egelwerkgroep roept mensen op om in de schutting een opening van 13 bij 13 centimeter te maken. 'Met zo'n egelsnelweg help je egels op weg', vertelt Merel Klaarmond van de werkgroep. 'Zo wordt hun leefgebied vergroot en kunnen ze bijvoorbeeld op zoek naar een partner. Ook wordt het voor egels dan makkelijker om schuilplekjes en voldoende voedsel te vinden.'

Hoe het met de egels in ons land gaat, is volgens Klaarmond moeilijk te zeggen. 'De populatie wordt geschat tussen de 700.000 en 3,5 miljoen. Dus dat zegt wel iets over hoe weinig we eigenlijk weten van de egel.' Maar het vermoeden bestaat dat de egel het moeilijk heeft. De egelwerkgroep constateert dat de natuurlijke leefomgeving van het zoogdiertje krimpt en dat de druk van roofdieren in natuurgebieden steeds groter wordt.

In Brummen is deze week een egelsnelweg aangelegd: (tekst gaat verder na de video)

Tuinen zijn veilige havens

Tuinen zijn volgens Klaarmond ideale veilige havens voor egels. Behalve dat ze dan wel over een voldoende groot leefgebied moeten kunnen beschikken, is het ook belangrijk dat er geen insecticiden worden gebruikt. Dat gif is schadelijk voor de dieren.

Een egel in de tuin maakt volgens de werkgroep het gebruik van slakkenkorrels bovendien overbodig. Egels zijn gek op deze slijmerige beestjes. Tuinafval zoals takken en bladeren mogen gewoon blijven liggen. Die vormen ideale schuilplekjes voor de egel.

Op de website van Egelwerkgroep Nederland is meer informatie te vinden hoe je zelf een egelsnelweg kunt aanleggen.