Wethouder: Polinder wilde als adviseur met mij in gesprek

Oud-wethouder en huidig SGP-raadslid in Elburg Jan Polinder heeft in april als adviseur van een vastgoedondernemer een gesprek met de wethouder aangevraagd. Dat zegt de huidige wethouder Lyda Sneevliet. Polinder zegt zich hier niets van te herinneren.

door Rik Kapitein

Polinder werkt als projectleider bij adviesbureau Kubiek. Dat bureau wordt ingehuurd door vastgoedondernemer Harry Frens, om hem te adviseren en ondersteunen bij huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige Brigadegebouw in 't Harde.

Het doen en laten van SGP-raadslid Jan Polinder ligt onder een vergrootglas: vorige week berichtte Omroep Gelderland dat hij als adviseur gesprekken voerde met ambtenaren op het gemeentehuis van Elburg. Volgens bestuurskundige Michiel de Vries is dat in strijd met de Gemeentewet.

'Collega behandelt dossier'

Polinder ziet dat anders. 'Ik heb gewoon een verkennende vraag gesteld', zei hij destijds tegenover Omroep Gelderland. 'Het zou gek zijn als ik dat niet zou mogen doen. Dan mag ik niets meer in Elburg.'

Volgens oud-wethouder in Elburg Polinder behandelt een collega van hem dit dossier en ging hij langs bij de gemeente, omdat hij dicht in de buurt woont. Volgens hem is hij na januari niet meer actief betrokken geweest als adviseur.

Maar wethouder Sneevliet van Elburg zegt dat Polinder in april met haar een afspraak wilde om te praten over het Brigadegebouw. 'Een van de ambtenaren vroeg mij of ik openstond voor een gesprek met Polinder', vertelt Sneevliet. Ze benadrukt dat het gesprek niet heeft plaatsgevonden.

'Niet verstandig'

'Omdat hij raadslid is heb ik dat afgehouden: het leek me niet verstandig.' Sneevliet zegt zelf niet geweten te hebben dat het over het Brigadegebouw ging. 'In dat geval zou ik naar de burgemeester gegaan zijn, om te vragen of dat mocht. Ik hoorde pas bij de commissievergadering, die later in april plaatsvond, dat Polinder daarbij betrokken was.'

Polinder geeft zelf aan zich van de aanvraag niets te kunnen herinneren. 'Ik kan me niet herinneren dat ik via een ambtenaar zelf zo'n gesprek heb aangevraagd.'

