Veteranen Market Garden gesteund door Airborne Beer

Het bier dat de mannen van Market Garden eert bestaat alweer 20 jaar. Airborne Beer wordt gebrouwen in Friesland, maar is een idee van een Heelsummer wiens familie de gevolgen van de Slag om Arnhem aan den lijve heeft ondervonden. Geert Staal bedacht het bier als eerbetoon en zorgt dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan de stichting Lest we forget, dat belangen van Britse en Poolse Market Garden-veteranen dient.

Donderdag 27 juni wordt gevierd dat er sinds 1999 al 25.000 flessen van het 'bier van de bevrijders' zijn verkocht. Dat heeft de veteranen inmiddels tussen de 6000 en 7000 euro opgeleverd. Daarmee kunnen onder meer reiskosten worden betaald van veteranen die de herdenkingen in de regio willen bezoeken. Ook het Airborne Museum in Oosterbeek en Stichting Liberation Route Europe worden via het Airborne Beer ondersteund.

Van Heelsum naar Friesland

Geert Staal vond zijn inspiratie in het feit dat zijn familie in de oorlog hun woonplaats Heelsum moest verlaten en naar het noorden van het land evacueerden. Zijn grootvader zat als dwangarbeider in Duitsland en de rest van de familie werd uiteindelijk in Friesland ondergebracht in een dorpje op haast een steenworp afstand van Bolsward, waar nu, 55 jaar later, het bier vandaan komt. Staal deed als kind regelmatig mee aan de Airborne Wandelmars en kwam in aanraking met veteranen en dat maakte diepe indruk op hem.

De voorkant van de wikkel van het nieuwste Airborne Beer (afbeelding airbornebeer.com)

De 25.000ste fles wordt donderdag in het Airborne Museum symbolisch overhandigd aan Sarah Heijse, directeur van het museum.

