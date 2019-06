Beperkt treinverkeer door werk in zomer

'Tijdens de treinvrije periode is beperkt treinverkeer mogelijk', zo laat de provincie Gelderland weten over vervoer tijdens de ‘megaklus’. 'De vervoerders informeren hun reizigers via hun websites, informatieschermen in de treinen en er wordt geflyerd op de stations.' Op trajecten waar geen treinen rijden, worden door de vervoerders bussen ingezet.



De provincie benadrukt dat de planning onder voorbehoud is. “Eerder troffen we bij werkzaamheden in Zevenaar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan”, zo laat Gelderland weten. “Het is niet uitgesloten dat er tijdens de werkzaamheden nog meer explosieven worden aangetroffen.”



Verdubbeling van spoor

Tijdens de werkzaamheden wordt onder meer het spoor over een lengte van vier kilometer verdubbeld en komt er een tunnel nabij Zevenaar. 'Na de zomer wordt het extra spoor in gebruik genomen', aldus Gelderland. 'Medio 2020 zijn alle werkzaamheden afgerond.'