Nieuwe Terborgseweg in Doetinchem moet veiliger zijn

Na negen maanden van werkzaamheden is de Terborgseweg in Doetinchem weer geopend voor al het verkeer. Hoewel de ondernemers aan de Terborgseweg een stuk inkomsten zijn misgelopen, zijn ze blij dat de verkeersveiligheid verbeterd is.

'We vergeten vaak de oude situatie, maar die was heel gevaarlijk', aldus Gabi Hunter, voorzitter van de Ondernemersvereniging Doetinchem. 'Er werd altijd hard gereden, de snelheid is er nu uitgehaald en voor de fietsers en voetgangers is het een stuk veiliger geworden.'

Wethouder Rens Steintjes blikt, hoewel er nog de nodige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, terug op wat er allemaal veranderd is aan de Terborgseweg: 'We hebben nu vrijliggende voet- en fietspaden en smalle rijbanen om te zorgen dat het verkeer de snelheid in toom houdt. Ik denk dat we nu een mooie, veilige weg hebben richting ons stadscentrum.'



Hunter is blij met de veranderingen, ondanks dat de werkzaamheden haar ook omzet hebben gekost: 'Ik denk wel zo'n 25 procent, dat is best veel. En dat moet zich ook nog herstellen. Dat is nu nog niet aan de orde.' Steintjes hoopt dat de nieuwe weg ook nieuwe klanten naar de ondernemers brengt. 'Ik hoop dat deze metamorfose daarom ook gaat bijdragen aan het floreren van de ondernemers in de toekomst', aldus de wethouder.