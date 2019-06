Deze Apeldoorners laten zich niet tegenhouden door hun beperking: ze trainen voor een Obstacle Run

Door: Madelien Jansen

Tijgeren, traplopen en slingeren in touwen. Dat is waar het zaterdag in Warnsveld om draait. Om topfit aan de start te verschijnen was er nog een laatste training in het bos gepland. Door de hitte werd die verplaatst naar de sportschool, maar trainer Gerard Sluiter had ook daar nog een laatste pittige test voor de jongeren.

De spanning neemt toe

Nu zijn het nog hoepels, tunnels en pionnen, zaterdag zijn het waterbakken, boomstammen en touwen. De Apeldoornse Valerie Ensing draait er haar hand niet voor om. Samen met nog dertien bewoners van wooninitiatief Villande doet ze mee aan de run. Al bijna een jaar traint ze wekelijks bij sportschool Isokin, dus met de conditie zit het wel goed. Met buddy Celine aan haar zijde weet ze helemaal zeker dat ze het gaat halen. 'Het gaat heel erg goed, ik heb er zin in!', aldus Valerie.

John Aalbers is één van de begeleiders van het wooninitiatief in Apeldoorn, waar zo'n twintig jongeren met een verstandelijke beperking wonen. Als buddy komt hij dit weekend zelf ook in actie. 'We doen voor het eerst mee, best wel spannend.' Aalbers vindt het vooral leuk dat niets moet, maar alles mag tijdens de run. De finish halen is volgens hem dan ook bijzaak. 'Dat je meedoet, je best doet en plezier hebt met elkaar: Daar gaat bij ons om'.

Luister hier naar Valerie en John, die op Radio Gelderland vertellen over de Buddy Obstacle Run:

Taarten bakken

Bij het evenement leggen de deelnemers samen met een buddy een parcours van drie, zes of negen kilometer af. Onderweg trotseren ze water, boomstammen en andere obstakels, die gemaakt zijn in allerlei variaties waardoor iedereen ze kan trotseren. 'We hebben van de organisatie begrepen dat we ook nog wat sterke armen van Defensie of de Politieacademie meekrijgen. Soms moeten we natuurlijk een bewoner ergens overheen tillen, dus het is fijn dat zij er ook bij zijn!'.

Naast een mooie belevenis heeft de run zaterdag een tweede doel, namelijk aandacht vragen voor de slopende stofwisselingsziekte Batten. Een ziekte waaraan kinderen al op jonge leeftijd komen te overlijden. De bewoners van Villande hebben zich flink ingespannen om geld op te halen. 'We hebben drie dagen lang taarten gebakken en mensen gevraagd om geld te doneren.' Het doel, 500 euro, is daarmee ruimschoots gehaald. 'De teller staat nu op 1500 euro. Geweldig!'.