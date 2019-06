VIDEO | Gespotte zeehond in Maurik 'dubbel bijzonder'

'We zijn erg verbaasd dat hij het zover redt. Zo ver landinwaarts hebben we er eigenlijk nooit een gezien. Bovendien gaat het om een ringelrob, een soort die nooit in Nederland voorkomt. Wel in Noorwegen of het Noordpoolgebied', aldus Van Dijk.

Dat is ook reden tot zorg om de zeehond: 'Een ringelrob kan niet goed omgaan met warmte, want hij leeft in koude gebieden. Bovendien kunnen ze niet tegen te veel activiteiten om zich heen.'

Ideaal scenario

'Het lijkt erop dat hij zich aan het eind van de dag laat zien, dan 's ochtends weer even opduikt maar vervolgens kilometers verder zwemt. Het kan zijn dat hij richting Duitsland gaat. Maar het ideale scenario is dat hij via de Lek op eigen kracht naar de Noordzee trekt', hoopt Van Dijk.

'We zijn nu in afwachting wat hij vanavond gaat doen. Want in zijn gedrag lijkt het of hij zoekende is. We hopen dan naar hem toe te kunnen om hem op te vangen.'