Gedwongen door financiële situatie moet NEC jeugd laten doorstromen

door Richard van der Made

NEC speelt komend seizoen voor het derde jaar op rij in de eerste divisie en dat heeft meer dan ooit zijn weerslag op de Nijmeegse club. De begroting keldert opnieuw enkele miljoenen euro's door onder meer een daling van de mediagelden. En het is afwachten in hoeverre de aanhang nog warm zal lopen voor opnieuw een jaar Keuken Kampioen Divisie.

Spits en middenvelder

Ondertussen houden de nog altijd invloedrijke investeerders voorlopig de hand op de knip, hoewel er wel wordt gekeken naar een eventueel nieuwe spits en een middenvelder. 'Maar in principe moet er eerst iemand vertrekken, voor we een speler kunnen halen', schildert directeur Wilco van Schaik de situatie. NEC hoopt waarschijnlijk dat clubs zich melden voor de 'duurdere jongens', zoals Joey van den Berg, Rens van Eijden en misschien ook wel Sven Braken.

Darri uit de gratie

Spits Ferdy Druijf en middenvelder Jordy Bruijn zijn wel vertrokken en golden als bepalende spelers van het afgelopen seizoen. Daar staat tegenover de terugkeer van de verhuurde aanvallers Brahim Darri en Braken. Beide spelers hebben nog een doorlopend contract in Nijmegen.

Darri is echter uit de gratie gevallen bij NEC. Hij ontbrak ook tijdens de eerste training op De Eendracht naast stadion De Goffert. De vleugelspits traint bij de beloften en mag direct vertrekken. 'Wij denken dat het beter is dat Darri naar een andere club gaat', zegt Van Schaik onomwonden.

Gesprek met Braken

Positiever is Van Schaik over Braken. 'Hij is in de eerste divisie toch een garantie voor doelpunten. Dat heeft hij bij ons bewezen. We zouden hem graag houden, maar de transfermarkt is natuurlijk nog open tot 31 augustus. We weten nog niet hoe hij erin staat. Ik ga daarom snel met Sven in gesprek.'

De spits, die een half jaar verhuurd werd aan FC Emmen, wil er zelf nog weinig over kwijt maar lijkt te willen vertrekken uit de Goffert. 'Iedereen heeft zijn ambities. Maar in principe start ik het seizoen gewoon bij NEC.'

Van Eijden terug op veld

Bij de eerste training, vooral geleid door Rogier Meijer, stonden zes spelers van de A-jeugd op het veld. De sessie besloeg ruim een uur. Ook Jonathan Okita was alweer terug na zijn knieblessure. Die liep de spits op tijdens de play-offs tegen RKC. Verder zagen de ongeveer 150 NEC-fans ook de al langdurig geblesseerde Rens van Eijden terug op het gras. De verdediger liet na afloop weten nog ongeveer 'twee maanden' nodig te hebben voor zijn rentree.

Meijer laat zich gelden

Meijer krijgt dit seizoen meer dan vorig seizoen de kans zich te ontplooien tijdens de veldtrainingen. De voormalig Graafschapper liet zich direct gelden tijdens de eerste training. De meer ervaren Adrie Bogers lijkt Meijer ook veel ruimte te geven nu Ron de Groot niet meer actief zal zijn als trainer bij de eerste selectie. De derde trainer, Francois Gesthuizen, was er nog niet bij. Hij geniet nog van een week vakantie, maar zal zich ook nadrukkelijk laten gelden als veldtrainer.

Gesthuizen spreekbuis

'We kijken vooral waar iedereen goed in is en zo verdelen we de taken. Intern hebben we daar duidelijke afspraken over', zegt Meijer die woensdag het woord voerde naar de pers. Later zal de externe communicatie worden overgenomen door Gesthuizen.

Dwight Lodeweges

'We doen het met zijn drieën', vertelde de Doetinchemmer die dit seizoen zijn hoogste trainersdiploma hoopt te halen onder leiding van Dwight Lodeweges. Het is ook de bedoeling dat Lodeweges, de rechterhand van bondscoach Ronald Koeman, Meijer ook zal begeleiden dit seizoen en regelmatig te zien zal zijn op De Goffert.

Volgens Meijer moet NEC dit seizoen niet te hoog van de toren blazen. Het woord promotie viel niet. 'Laten we na de eerste training daar maar niet direct over praten. De verwachtingen moeten misschien iets getemperd worden, want vorig jaar is het natuurlijk niet goed gegaan.'

Rogier Meijer (foto Omroep Gelderland)

Jeugd speerpunt

Duidelijk is dat de jeugd belangrijker wordt bij NEC. De club wil talenten laten doorstromen. 'Iedereen krijgt een kans. Zo hoort het ook in de voorbereiding en een aantal klopt al op de deur. Ja, dit is wel zoals het beleid meer gaat worden bij NEC. Net als de structuur bij de club dat jongens meer aan zichzelf gaan werken en de omgeving beter wordt om in te werken. Dan ga je vanzelf ook meer spelers krijgen die uiteindelijk gaan doorstromen naar het eerste', aldus Meijer.