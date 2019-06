Transfervrije Narsingh tekent in Armenië

De 31-jarige vleugelaanvaller kwam vorige zomer over van SC Cambuur en speelde dit seizoen in totaal 33 wedstrijden voor de Superboeren. Voor zijn periode in Doetinchem speelde Narsingh onder meer voor Cambuur Leeuwarden, PEC Zwolle, Telstar en FC Volendam. Hij is een jeugdproduct van AZ. Narsingh werd dit seizoen het meest gewisseld van alle spelers in de eredivisie.



FC Ararat-Armenia werd afgelopen seizoen kampioen in de hoogste divisie in Armenië. Met Ararat gaat Narsingh spelen in de eerste voorronde van de Champions League tegen het Zweedse AIK.