'Het is niet al te best', Arensman teleurgesteld na tijdrit op NK

De 19-jarige Thymen Arensman uit Deil is erg teleurgesteld over zijn eigen tijdrit woensdag bij het NK Wielrennen in Ede. Bij de beloften eindigde de wielrenner als 11e.

'Een tijdrit is altijd zwaar, maar het is jammer dat ik geen vermogen had. Ik weet niet precies als hoeveelste ik ben geëindigd (11e, red.), maar het is volgens mij niet al te best.'

Daarna relativeert de jonge wielrenner zijn prestaties wel. 'Ik kon volgens mij ook niet anders verwachten na het rijden van de Giro.'

'Zaterdag proberen te winnen'

Arensman vindt het parcours in Ede wel heel eerlijk. 'Het is gewoon hard fietsen op een rechte weg heen en terug. De sterkste heeft dus gewonnen.'

Zaterdag rijdt de man uit Deil nog de wegrit met zijn ploeg. 'Dan moeten we kijken of we als team kunnen winnen. Ik ga het zelf ook proberen.'