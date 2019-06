Jeukrups teistert Gelderland, kijk hier wat jouw gemeente doet

Veruit de meeste gemeenten in Gelderland zitten met hun handen in het haar als het gaat om de bestrijding van de eikenprocessierups. Dat blijkt uit een rondgang die Omroep Gelderland deed langs alle Gelderse gemeenten. Bijna allemaal geven ze aan dat de bestrijding eigenlijk dweilen met de kraan open is.

Omroep Gelderland vroeg de gemeenten of zij de overlast in kaart hebben, of zij de bestrijding nog aan kunnen, welke methoden ze gebruiken en of er voor particulieren die last hebben van de rups in hun tuin een tegemoetkomingsregeling is.

De gemeenten hebben wel in kaart gebracht hoe groot de overlast is, maar kunnen daar niet altijd mee aan de slag. Het merendeel heeft de bestrijding uitbesteed aan aannemers, maar die kampen met personeelstekorten en openstaande vacatures.

Scholen en winkelgebieden eerst

Door het tekort aan bestrijders moeten er keuzes gemaakt worden. Openbare en drukbezochte plekken, zoals schoolpleinen en winkelgebieden worden het eerst aangepakt.

Natuurzwembad het Boschbad in Apeldoorn is daar een voorbeeld van. 'We hebben zeventien eikenbomen verspreid over het hele terrein', vertelt terreinbeheerder Patrick Versteeg. 'Met dit warme weer komen hier 4000 man per dag. Omdat wij een locatie zijn waar mensen recreëren en in hun zwembroek lopen kwamen ze denk ik sneller.'

'We kunnen het niet meer aan'

Doordat veel gemeenten prioriteit geven aan openbare ruimten blijven andere besmettingen in bomen onbestreden. Dat geldt zeker voor bomen in bosrijke gebieden.

Een aantal gemeenten, zoals Rheden en Oldebroek, geven aan dat ze de bestrijding niet meer aankunnen. In Oldebroek is nagenoeg het hele bestand aan eiken aangetast. 'Het is echt absurd zoveel rupsen er in de bomen zitten', zo schrijft de gemeente in een reactie. Rheden antwoordt op de vraag of ze bestrijding nog aankunnen met een simpel 'nee'.

Proef in Neder-Betuwe succesvol

In sommige gemeenten is dit voorjaar al begonnen met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups, maar dat lijkt in lang niet alle gevallen gewerkt te hebben. Ook de inzet van mezen geeft niet het gewenste resultaat. Niet dat de vogels geen eikenprocessierupsen lusten, het zijn er gewoon teveel, schrijft een ambtenaar.

Een uitzondering is de gemeente Neder-Betuwe. Daar heeft een proef met aaltjes (nematoden) en bacteriën succes gehad. In de gebieden waar die proef gehouden is, zijn niet of nauwelijks eikenprocessierupsen gevonden.

Hulp aan particulieren

Op de vraag of gemeenten een tegemoetkomingsregeling hebben voor particulieren die last hebben van de rups in hun eigen tuin, antwoordt bijna elke gemeente dat particulieren zelf verantwoordelijk zijn voor de bestrijding op eigen terrein. Oost Gelre laat weten eigenaren die op het erf een (geregistreerde) monumentale eik hebben staan en overlast ondervinden, op kosten van de gemeente een bestrijdingsbedrijf in kunnen huren om de rupsen op te laten zuigen.

De gemeente Arnhem betaalt een maximum van 150 euro als inwoners vooraf melding doen van overlast op hun eigen terrein.

