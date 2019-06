D66 en VVD bieden nieuwe opening in Arnhemse bestuurscrisis

door Huibert Veth

Afgelopen vrijdag trokken GroenLinks en PvdA de stekker uit de Arnhemse coalitie. VVD en D66 willen zich strakker aan de financiële afspraken houden en kwamen met een voorstel om tot en met 2023 8,4 miljoen euro extra te bezuinigen op subsidies, ambtenaren en wijkbudgetten. Dat ging GroenLinks en PvdA te ver.

'Werken bespaart geld'

D66 komt nu samen met het CDA met een voorstel dat er vanuit gaat dat meer Arnhemmers de komende jaren aan het werk gaan. De gemeente steekt nu namelijk geld in meer werkgelegenheid, en dat moet tot 2023 5,6 miljoen euro extra opleveren. Als mensen van een uitkering naar werk gaan dan bespaart dat geld. Daar mag je in de begroting rekening mee houden, is de gedachte van het voorstel.

'Realistisch beeld'

Als het voorstel wordt aangenomen biedt dat dus extra ruimte in de begroting en pakt de bezuiniging van 8,4 miljoen euro wellicht minder heftig uit. D66 is bereid om hiernaar te kijken. 'Alles is bespreekbaar', aldus raadslid Mattijs Loor (D66). De steun van de VVD is er in ieder geval. 'Het is een realistisch beeld', zegt raadslid Steffenie Pape (VVD).

De besteding van de 5,6 miljoen euro extra is aan de gemeenteraad. Het bedrag komt dicht in de buurt van de bezuiniging van 6 miljoen euro op de wijkbudgetten waar GroenLinks en PvdA moeite mee hebben, erkent VVD'er Leendert Combee.

Eerder gaf fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) aan dat een lijmpoging binnen de coalitie moeilijk zou zijn maar niet onmogelijk. Hij was woensdagochtend niet bereikbaar om te reageren op het nieuwe voorstel.

