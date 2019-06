Bent u werkloos en 40-plusser. Gooi het roer om en laat u omscholen

De Ambachtsacademie is opgericht om het ambacht in Nederland te versterken. Door mensen op te leiden tot vakbekwame ondernemers voorzien we in de vraag naar gekwalificeerde vakmensen in diverse ambachten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) financiert de opleidingstrajecten van werkloze 40-plussers om de werkgelegenheid in het ambacht te benutten.

Er zijn verschillende soorten opleidingen waarvoor je je kan opleiden.

Alle opleidingen volg je gedurende 1,5 jaar voltijds in het bedrijf van een leermeester. Op die manier maak je onder begeleiding van een ervaren vakman of -vrouw de vlieguren die nodig zijn om het vak in de vingers te krijgen. Door mee te draaien in een onderneming ervaar je ook wat er komt kijken bij de bedrijfsvoering.

In de afgelopen jaren zijn er veel mensen met een hogere leeftijd werkloos geraakt. Zoals bij banken of in de detailhandel zijn veel mensen ontslagen. Met grote teleurstelling zitten mensen thuis en weten vaak niet meer wat zij nog kunnen gaan doen.



Herkent u zichzelf in de situatie en wilt u het roer omgooien? Kijk op de website van de Ambacht Academie voor meer informatie en een overzicht van verschillende opleidingen. Of laat hieronder uw reactie achter en kom in contact met de organisatie.