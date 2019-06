Gratis rijbewijs aanvragen in Barneveld

In vrijwel alle gemeentes betaal je tientallen euro's voor het aanvragen van je rijbewijs. Maar in Barneveld kan dat gratis. Beginnend bestuurders mogen hun rijbewijs namelijk kosteloos ophalen als ze een Alcohol Verkeer Cursus volgen. Inmiddels heeft de gemeente extra cursusavonden ingelast.

Het idee komt van de jongerenraad van Barneveld. Het is bijzonder, want behalve in Barneveld kan dit in maar twee andere gemeentes.

'We vroegen aan verschillende instanties in de gemeente wat nou een groot probleem is wat aangepakt moet worden. Ze hadden het allemaal over alcohol in het verkeer', vertelt Jacco Heij van de jongerenraad. 'Toen zijn we gaan brainstormen en kwamen we op dit idee.'

Op cursus voor een gratis rijbewijs

Door middel van verschillende stellingen en filmpjes krijgen de jongeren een beeld van wat de gevolgen kunnen zijn van rijden onder invloed. Toch geven vele cursisten aan mee te doen om het gratis rijbewijs, maar dat maakt volgens cursusleidster Tanna Luiten niet uit.

'Ik merk wel dat ze zeker wat van de cursus oppikken', legt ze uit. 'Ik heb hier evaluatieformulieren en daarin geven jongeren aan zeker bewust te zijn geworden van wat alcohol in het verkeer met je kan doen.'

Inmiddels loopt het storm op de cursus. Per avond kunnen er 25 jongeren aanschuiven. Er komen dusdanig veel aanvragen binnen dat er extra avonden worden ingelast. Heij hoopt dat het idee een staartje gaat krijgen. 'Als het zo doorgaat hoop ik dat de gemeente de cursus permanent blijft aanbieden.'