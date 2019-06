Opgelet: fietser in centrum Wijchen is vanaf nu 'te gast'

Het Centrum Management Wijchen (CMW) zag eigenlijk liever helemaal geen fietsers meer in het centrum. Dat vond de gemeente een redelijk idee, maar fietsers zijn volgens de gemeente toch ook belangrijke bezoekers. Daarom is de fietser nu ‘te gast’ in het centrum.

door Thomas Overdijk

De gemeente koos voor een informele ‘fietser te gast’-zone in de Touwslagersbaan. Dat is een drukke straat in het centrum met veel fietsers die, als ze vanaf de Markt komen, bergafwaarts rijden. Verder heeft een aantal winkels hun in- en uitgang dicht op de straat zitten.

Gedrag aanpassen

De nieuwe zone verbiedt fietsers niet het centrum te doorkruisen, maar wijst hen wel op de aanwezigheid van voetgangers. ‘Hopelijk passen fietsers hun gedrag dan aan’, aldus de gemeentewoordvoerster. Vooralsnog zijn de verkeersregels niet officieel veranderd.

Omdat fietsers en wandelaars dezelfde wegen bewandelen, zorgt dat soms, zoals de woordvoerder zegt, voor ‘onaangename verrassingen’. Fietsers en wandelaars ‘verrassen’ elkaar nu nog weleens, wat onaangename situaties kan veroorzaken.

‘Makkelijk omver gereden’

Piet Philipsen, voorzitter van CMW: 'Bezoekers kunnen gemakkelijk omver gereden worden. We wilden eerder liever geen fietsers in het centrum, maar daar waren ondernemers en de gemeente het niet helemaal mee eens. Daarom hebben we ingestemd met deze proef. Tot het einde van het jaar kijken we of het nut heeft.'

‘We hebben ingespeeld op het idee van CMW, maar wij hechten juist veel waarde aan het fietsgebruik. We denken dat het bijdraagt aan het hoge aantal bezoekers in ons centrum’, zo vertelt een woordvoerster de gemeente.

Geen handhaving

‘Er valt niets extra te handhaven. We oordelen op de ervaringen die we straks horen van inwoners en ondernemers’, besluit de woordvoerster. Zij sluit niet uit dat andere winkelstraten ook zo’n ‘fiets te gast’-zone krijgen.

Volgende week woensdag gaat aan het eind van de Touwslagersbaan de nieuwe Lidl open. Philipsen van CMW verwacht dat het dan ook een stuk drukker wordt in het centrum.