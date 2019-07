Waar zijn ze: de Market Garden-baby's?

Het Omroep Gelderland-programma '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' probeert de vier 'Market Garden-baby's' op te sporen om nog een keer met ze terug te kijken naar die dag. Natuurlijk wil de redactie ook weten hoe ze zijn opgegroeid en welke invloed de oorlog op hun leven heeft gehad. De vier zouden bij leven en welzijn nu dus 74 jaar oud zijn.

Gezocht: Daniels, Kroon, Van der Lelie, Wigman,

De Arnhemse vrouw die meedeed aan de eerste steenlegging heet Maria (M. Th. L.) van der Lelie, de namen van de jongemannen zijn: Th. J. Wigman (Theodorus), W.P. Daniels, en J.H. Kroon. Voor het oog van de Polygoon-camera metselen de vier aan een plaquette met daarop de tekst: '1944 - 1964. Dit stenen teken meldt - dat Arnhem met geweld - geschaad werd en geschonden - maar zich door burgers moed - na twintig jaar in gloed en glorie heeft hervonden'.

Kent u één van de Market Garden-baby's?

In eerste instantie had de gemeente zes personen gevonden die op 17 september 1944 waren geboren, twee daarvan bleken niet meer in Arnhem te wonen en vielen dus af. De vier zijn te zien met een troffel in de hand om ieder wat specie op de eerste-steen-muur te kunnen smeren. Maria van der Lelie doet dat heel charmant met haar handtasje om de arm. Graag komt de redactie met deze 70-plussers in contact.

Bent u één van de vier of kent u één van de vier Market Garden-baby's neem dan a.u.b. contact op met de redactie van '75 jaar vrijheid-op weg naar 2020' via 026-3713713 of opwegnaar2020@gld.nl