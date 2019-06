VIDEO | Zeehond gespot bij Maurik

Ongeloof en verbazing waren de reacties toen de zeehond dinsdag 19.15 uur ineens zijn kop boven water stak. Op de snel gemaakte filmbeelden is vooral water te zien, maar even later is inderdaad een zeehond te ontwaren. Een van de opvarenden fluit naar de zeehond in de tevergeefse hoop de aandacht van het dier te trekken.

Zeehondencentrum

De zeehond liet zich eerder onder meer zien in Breukelen. Daar overnachtte het beest doodleuk op het terras van een woonboot. Zeehondencentrum Pieterburen is van plan de zeehond te vangen. De temperaturen in Nederland zijn momenteel te hoog voor zeehonden. Die hebben het liever koud.