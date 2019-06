Na 35 jaar huwelijk staat Henk (71) er alleen voor, maar Mannen met Pannen helpt hem

Terwijl de olijfolie in de wokpan langzaam aan het opwarmen is pakt Henk de gesneden kipblokjes uit zijn koelkast. 'Door het ziekbed van mijn vrouw Annie heb ik geleidelijk aan al dingen moeten oppakken,' vertelt Henk terwijl hij de kip in de pan doet: 'Het voordeel was dat zij dan vanaf de bank kon vertellen welke stappen ik moest doorlopen tijdens het koken. Nu ik alleen ben heb ik nog steeds moeite met de hoeveelheden. Als ik bijvoorbeeld stamppot maak heb ik nog niet de feeling hoeveel ik moet gebruiken voor een portie.'

Henk is niet de enige man die moeite heeft om een gezonde warme maaltijd klaar te maken. In onder andere Dinxperlo is er cursus met de bijpassende naam: Mannen met Pannen.

Verse ingrediënten

Harald Herngreen is kok en geeft maandelijks aan Henk en zeven andere mannen les in het koken. 'We koken altijd met verse ingrediënten. Het zijn niet echt culinaire hoogstandjes maar we maken echt wel leuke dingen zoals lekkere pasta gerechten en soepen.'

Aan het begin van de cursus wisten de deelnemers niet wat ze moesten doen maar ik zie nu al verbetering. Als het gerecht klaar is zie je dat de trots zijn op wat ze gemaakt hebben. Tijdens het koken gaan de mannen ook met elkaar in gesprek en er moet samengewerkt worden in de keuken. Er zit dus ook absoluut een sociaal aspect aan de cursus.’

Je bent nooit te oud om te leren

Met een staafmixer maakt Henk twee avocado's fijn voor de guacamole. Iedere maand, als hij weer een nieuw recept heeft geleerd bij de cursus, kookt hij het gerecht voor zijn buren. Henk vindt het namelijk minder gezellig om alleen te eten: ‘Het wordt onromantisch, ik eet nu soms gewoon aan het aanrecht. Je gaat niet gezellig zitten met een flesje op tafel. Doordat ik nieuwe recepten leer komen de buren nu ook vaker. Dat is altijd erg gezellig en lekker. Ik ga in september verder met de cursus. Je bent nooit te oud om te leren!’

Wil je meer te weten komen over Mannen met pannen? Kijk dan op de website van Gelderland Helpt.