Zwembad Jaspers Winterswijk: 'Op deze manier werkt het niet meer'

Het zwemonderwijs in Winterswijk moet 'toekomstbestendig' worden, maar de grote vraag is of er nog toekomst is voor overdekt zwembad Jaspers. De samenwerking met een commerciële partij zoals bijvoorbeeld 'De Twee Bruggen' moet in de toekomst niet worden uitgesloten.

door Domien Esselink

De oppositie (CDA, D66 en Voor Winterswijk) vroeg in de raadsvergadering meerdere malen naar de toekomst van Jaspers, maar zowel coalitie als college omzeilde dinsdagavond die vraag door louter over 'toekomstbestendig zwemonderwijs' te spreken.

Er was overigens in verband met de hitte uitgeweken naar de kleine zaal van Theater De Storm waar het koeler zou zijn dan in de raadszaal in het raadhuis.

'Ouders laten kinderen elders afzwemmen'

Fractievoorzitter Gert-Jan te Gronde van de VVD was nog het meest duidelijk met betrekking tot Jaspers: 'De laatste jaren gaat het met de exploitatie van het zwembad net aan of net niet. Ouders laten kinderen steeds vaker elders afzwemmen. Op deze manier werkt het niet meer.'

De bezoekersaantallen van het relatief kleine en sobere zwembad zijn gedaald tot onder de 100.000 zwemmers per jaar. Ouders met kinderen kiezen liever voor bijvoorbeeld een zwemparadijs als Bahia in het Duitse Bocholt of het vernieuwde bad van camping De Twee Bruggen.

'Consumptie aan de bar'

De aangekondigde bezuiniging treft zwembad Jaspers volgend jaar nog niet. Dat geldt ook voor het muziekonderwijs bij muziekschool Boogie Woogie. De sportverenigingen die gebruikmaken van een gemeentelijke accommodatie zijn echter wel volgend jaar aan de beurt. Zij moeten 75.000 euro per jaar afdragen, tot ergernis van de oppositie die pleitte voor behoud van de basisvoorzieningen.

'Een bijdrage van de leden ter hoogte van een consumptie aan de bar vinden we verdedigbaar', stelde Peter Voogt, fractievoorzitter van GroenLinks. Zijn collega Henk Jan Tannemaat vond 'dat er op de inventiviteit van de verenigingen' gerekend mag worden: 'De kwaliteit van de accommodaties van de sportverenigingen is dermate groot dat een eigen bijdrage gerechtvaardigd is.'

