Zutphen weert recyclingbedrijf Doornberg door stikstof-uitspraak

Recyclingbedrijf Doornberg kan voorlopig geen grond kopen op de voormalige vuilstort Fort de Pol in Zutphen. Dat laat de gemeente Zutphen weten. Het recyclingbedrijf moet binnen een jaar vertrekken uit Almen en zag in Zutphen mogelijkheden om het bedrijf voort te zetten.

Door: Madelien Jansen

Volgens wethouder Annelies de Jonge is het beëindigen van de gesprekken met Doornberg een rechtstreeks gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde eind mei dat het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig is verklaard. Het programma, dat als doel had om de verspreiding van schadelijk stikstof terug te dringen, zou onvoldoende zijn.

Ontwikkelingen op slot

Met PAS kon toestemming worden gegeven voor activiteiten die stikstof uitstoten. Een van die projecten was Fort de Pol. Ondanks dat deze voormalige vuilstortplaats grenst aan een natuurgebied zou er ruimte zijn voor nieuwe activiteiten die stikstof veroorzaken. Dit betekende dat bedrijven als Doornberg zich toch konden vestigen op het terrein.

De Raad van State zet echter een streep door het stikstofprogramma. Daarom blijft de Wet natuurbescherming van kracht, en dat betekent voor Fort de Pol dat er geen enkele manier van bedrijvigheid mogelijk is. De gemeente Zutphen kan Doornberg dus geen vergunning verlenen. Volgens wethouder De Jonge is Fort de Pol hooguit te gebruiken voor zonnepanelen of windmolens.

Vertrek uit Almen

Al jaren is er in Almen veel te doen om Doornberg Recycling, dat onder meer autobanden verwerkt. Buren maken zich grote zorgen over de veiligheid. Er is angst voor een eventuele brand en schade aan de natuur. Eind 2018 kocht de gemeente Lochem het terrein voor ruim 2,7 miljoen euro. Het gevolg is dat het bedrijf daar uiterlijk in april volgend jaar moet vertrekken. Sindsdien klinkt Fort de Pol in Zutphen als nieuwe locatie voor de onderneming.

