Kankerpatiënten welkom op Elburgse Botters

VaarKracht organiseert in het hele land vaartochten voor (ex-)kankerpatiënten en soms ook hun naasten. Woensdag 3 juli wordt vanuit Elburg uitgevaren. De ontvangst is om 11.30 uur in restaurant Aan de Gracht. Na de schipperslunch wordt ingescheept. Rond 15.30 uur is het gezelschap weer terug in de haven.

Daarna volgt een rondleiding bij de botterwerf. Er wordt gevaren met historische botters van Botterstichting Elburg. Aanmelden voor deze gratis tocht kan via www.vaarkracht.nl.

Geen patiënt

VaarKracht is opgericht door Robert Rust en Lieke Idsinga uit Huizen. Lieke werd geconfronteerd met borstkanker. 'Mensen met kanker gaan door een heel moeilijke tijd', zegt zij. 'Ze gaan van kuur naar kuur en vaak ziet niemand aan ze hoe ziek ze zich voelen. Ze verliezen hun werk, vrienden en andere zekerheden. Voor fijne en plezierige belevenissen om deze periode te verlichten, is weinig aandacht. Daarom wilden we mensen met kanker en hun naasten zelf een steuntje in de rug te bieden.'

Inmiddels zijn bij VaarKracht 300 schippers die belangeloos voor de stichting varen. Daarnaast heeft VaarKracht nog 900 vrijwilligers: zij werken mee als begeleider, verpleger, arts, fundraiser of lid van een van van de twintig HavenTeams. In het vaarseizoen 2018 trakteerden ze meer dan 1500 mensen op een vaardag.