Cillessen rondt transfer naar Valencia af

Jasper Cillessen verruilt Barcelona per direct voor Valencia. De dertigjarige doelman uit Groesbeek heeft zijn overstap binnen de Spaanse competitie afgerond. Eerder op de dag werd al duidelijk dat Cillessen voor de medische keuring stond in de sinaasappelstad.

Na drie jaar komt er zo een einde aan het verblijf van voormalig NEC'er Cillessen in Camp Nou. In de zomer van 2016 verliet hij Ajax voor Barcelona, maar daar wist hij de concurrentiestrijd met Marc-André ter Stegen niet in zijn voordeel te beslechten.

In de slotfase van het afgelopen seizoen liet Cillessen al doorschemeren dat hij in de zomer een transfer wilde maken, om vaker aan spelen toe te komen. Hij gaf daarbij de voorkeur aan een club in de vijf grootste competities in Europa.

In die opzet is Cillessen geslaagd: hij blijft actief in Spanje en zet zijn handtekening bij Valencia, dat als vierde eindigde in de Spaanse competitie en volgend seizoen in de Champions League uitkomt.

Hoeveel geld er gemoeid is met de overgang van Cillessen is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of doelman Neto de omgekeerde weg bewandelt, van Valencia naar Barcelona. Daarover schreven de Spaanse media de afgelopen tijd.

Zie ook: