Meer controles op het water door warme weer

Wat is er lekkerder dan met dit warme weer de verkoeling zoeken op en in het water? Op de Oude IJssel stikt het deze dagen van de bootjes, zwemmers en jongeren die tegen de regels in van bruggen het water in springen. Handhavers bij het Waterschap Rijn en IJssel gaan deze dagen daarom extra het water op.

Voorkomen dat het uit de hand loopt en er ongelukken gebeuren, dat is het voornaamste doel van de controles die nu zeker vier keer per week plaatsvinden. Er is steeds meer recreatie op de Oude IJssel en dus neemt ook het aantal overtreders van de regels toe. Zo varen veel bootje te hard, hebben veel mensen niet eens een vaarbewijs, wordt er met alcohol op gevaren en springen jongeren van bruggen en pilaren af.

Allemaal niet de bedoeling, zegt Mijke Bongers, handhaver bij waterschap Rijn en IJssel. 'Dat is gewoon echt heel erg gevaarlijk, er gebeuren ongelukken mee en dat willen we echt voorkomen.'

In principe gaat Bongers vooral het water op om mensen te waarschuwen. 'Veel mensen kopen een boot, gaan varen, maar zijn zich niet bewust van de maximum snelheid', schetst ze de situatie. Toch blijft het soms niet bij een waarschuwing. 'Als mensen echt veel te hard varen, of herhaaldelijk in de fout gaan dan kunnen we ook boetes uitdelen. De meeste brugspringers krijgen eerst een waarschuwing thuis. 'Vaak zijn het minderjarigen en dan sturen we ouders en verzorgers een brief om ze bewust te maken van de gevaren.'