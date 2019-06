Storingen, oponthoud en gevaarlijke situaties: Overbetuwe pakt spoorovergangen aan

door Thomas Overdijk

Dat meldt de gemeente Overbetuwe. Die maakt 20 miljoen vrij om de laatste knelpunten op het traject Arnhem-Nijmegen op te schonen.

Verandering

In 2015 besloot de gemeente de overgang aan de Rijksweg te vervangen met een tunnel die onder het spoor doorloopt. Inwoners van Elst vroegen al een tijdje om verandering.

Vanaf juli 2020 beginnen de bouwwerkzaamheden, dan is de Rijksweg maar liefst één jaar lang voor al het verkeer gesloten. Mensen kunnen een alternatieve route pakken via de Grote Molenstraat of de A325.

'Veel oponthoud'

Projectontwikkelaar Dennis van de Bos: ‘Vooral de kruising met het spoorbaan aan de Rijksweg-Noord zorgt voor verkeer tussen Arnhem en Elst voor ontzettend veel oponthoud.’ Het traject Arnhem-Nijmegen en Arnhem-Tiel loopt over de overgang, waardoor mensen soms op drie treinen moeten wachten.

Daarnaast rijdt er ook veel vrachtvervoer van de Betuweroute langs en zijn er volgens Van de Bos veel storingen op de trajecten. Aangezien de overgang dicht bij het station ligt, heeft het verkeer daar ook last van.

Levensgevaarlijk

Ook is besloten de spoorwegovergang aan de Eerste Weteringsewal aan te pakken. Dat is een oversteekplaats voor de Oost-Westverbinding, voornamelijk gebruikt door agrarisch verkeer. Daar komt nu een viaduct.

Daarnaast worden twee andere overwegen aangepakt; één is niet meer in gebruik, de ander wordt gebruikt door een agrarisch bedrijf. ‘Die laatste is gewoon levensgevaarlijk. De boer steekt zonder beveiliging het drukste traject van Oost-Nederland over. Als het bijvoorbeeld mistig is en de boer de trein niet ziet aankomen, moet hij luisteren naar de spoorbellen verderop. Dat kan gewoon niet meer’, legt de projectontwikkelaar uit.

Volgens Van de Bos worden daarmee de laatste vier pijnpunten op het spoor tussen Arnhem en Nijmegen opgeschoond. Dinsdagavond is er een openbare informatiebijeenkomst over de plannen.

Voorzichtiger rijden

Tot slot wordt ook de verkeersveiligheid en algehele infrastructuur onder handen genomen langs de Rijksweg-Noord, de Ceintuurbaan en de Linge. De weg wordt daar smaller, waardoor mensen voorzichtiger moeten rijden, en er komen vrijliggende fietspaden.

De eerste werkzaamheden starten volgende week vrijdag en duren tot en met de maandag erop. De totale uitvoering van alle bouwprojecten duurt ongeveer twee jaar.