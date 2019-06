Minder strooien in Nijmeegse straten 'geen probleem'

In de steile Palmstraat in Nijmegen werd niet gestrooid

Het idee van de gemeente Nijmegen om afgelopen winter in zo'n honderd straten niet meer te strooien heeft goed uitgepakt. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad, die benieuwd was naar de consequenties van de bezuinigingsmaatregel en vroeg om een snelle evaluatie.

door Karel de Jong

In december vorig jaar kwam er vanuit de raad kritiek op het nieuwe beleid. Zo zouden oudere mensen erdoor in een isolement kunnen raken, vreesde Marjolijn Mijling van oppositiepartij CDA. Met name in steile straten viel de maatregel slecht.

Impact op bereikbaarheid en veiligheid

In een evaluatie van de gemeente en Dar, de dienst die in Nijmegen de straten strooit, stond de vraag centraal of bewoners van Nijmegen last hadden van de maatregel en wat de impact was op de bereikbaarheid en veiligheid van de stad.

De genomen maatregel lijkt goed te werken, zo schrijft het college aan de raad. 'Door het schrappen van de honderd woonstraten kon op de strooiroutes efficiënter en sneller gestrooid worden. De stad is goed bereikbaar gebleven en er hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan.'

Meer gele zoutkisten

Volgens de gemeente waren er niet meer meldingen, klachten en ongevallen dan afgelopen jaren. 'De ingekomen klachten en meldingen zijn zorgvuldig gewogen en beoordeeld. Waar nodig is de strooiroute aangepast en zijn straten alsnog opgenomen in het strooiprogramma.'

De gemeente zorgde ook voor meer gele zoutkisten. Daarmee konden bewoners zelf hun straten strooien. Ook heeft de gemeente het, na kritiek uit de raad, gemakkelijker gemaakt om klachten te melden.

Blijven monitoren

Ondanks het positieve beeld uit deze eerste evaluatie zijn er volgens het college meerdere winterseizoenen nodig om een goed beeld te kunnen vormen van de uiteindelijke gevolgen. 'Dit heeft onder andere te maken met de wisselvalligheid van het Nederlandse weer', zo schrijft het college. 'Daarom blijven de gemeente en Dar de situatie monitoren.'

