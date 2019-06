Militairen balanceren in Orientalis op dun emotioneel koord

door Richard van der Made

De natuur, de fraaie ligging en inrichting van het park dragen bij aan een succesvolle cursus voor militairen uit België, Duitsland en Nederland. In de verschillende dorpen en de Romeinse straat beelden professionele acteurs een samenleving uit waar de getrainde militairen contact mee moeten maken. Dat valt nog niet mee voor de soms onervaren mannen van defensie.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Praktijk nabootsen

'Communicatie is hier het toverwoord', zegt regisseur en oefenleider Jacobs. 'Contact maken in crisisgebieden met andere culturen is van cruciaal belang. Aan de ene kant om informatie in te winnen. Anderzijds om ook informatie te delen en mensen in een getroffen gebied zo te kunnen helpen.'

Bezoekers zijn onder de indruk en bekijken de verschillende rollenspelen met veel interesse. 'Het is geweldig en het komt ieder jaar terug. Ik zie het steeds groter en professioneler worden. Dit park is er natuurlijk uitermate geschikt voor om de praktijk een beetje na te bootsen', zegt één van hen.

Moeilijk evenwicht

De vaak jonge acteurs benaderen de militairen op verschillende manieren. Emoties zijn belangrijk. Hartverscheurende hulpvragen en verdekte dreigementen worden niet geschuwd. 'Onze mensen mogen zich niet laten meevoeren door allerlei emotionele prikkels', vertelt Jacobs die ook majoor is van het gezelschap. 'Je moet standvastig zijn, maar niet afstandelijk. Dat is een moeilijk evenwicht. Hoe bouw je een band op. Daar gaat het om. Je mag je niet afsluiten maar ook niet laten meesleuren. Dat is hier het grootste leerdoel.'

Intense gesprekken

Elders op het park, in de buurt van de Romeinse Straat zit een burgemeester die tegelijkertijd onderdeel uitmaakt van de maffia. De militairen weten van niets, maar worden verrast. Jacobs legt uit wat het achterliggende doel is. 'Wij gaan natuurlijk regelmatig op missie. Dan moet je soms samenwerken met autoriteiten waarvan de reputatie nog wel eens discutabel is. Dat leidt regelmatig tot intense gesprekken waarbij je in de hoek gepraat kan worden. Dat gebeurt hier ook door de acteurs die onze mensen emotioneel van slag brengen. Zij voelen precies onze zwakte aan. Grenzen worden opgezocht en ze gaan er ook overheen', weet de enthousiaste Jacobs.

De militairen nemen hun gehele uitrusting mee, alsof ze op vredesmissie zijn in Mali of Afghanistan. Bezoekers kunnen de acteurs en militairen gewoon aanspreken. De oefening in Heilig Landstichting duurt nog tot vrijdag.