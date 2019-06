SP Nijmegen: 'Nog hogere barrière tegen huisjesmelkers'

De SP in Nijmegen wil dat de verkoopgrens voor de omzetting van woonhuizen naar kamerpanden verder omhoog gaat. Op die manier moeten meer woonhuizen behouden blijven voor starters. Die hebben nu vaak het nakijken omdat huisjesmelkers de woningen opkopen en een pand daarna opdelen in kamers. Zo strijken ze zoveel mogelijk huur op.

De grens in WOZ-waarde waaronder woningen niet verkamerd mogen worden is begin deze maand net gestegen van 180.000 euro naar 220.000 euro. De SP wil dat het bedrag verder stijgt naar 248.000 euro. Hierdoor worden volgens de partij nog eens duizenden panden uitgesloten van verkamering.

'Huisjesmelkers niet welkom in Nijmegen'

Fractievoorzitter Hans van Hooft: 'Studenten zijn wat de SP betreft welkom in Nijmegen, huisjesmelkers niet. Studentenhuisvesting moeten we dus niet aan de vrije markt overlaten - dankzij de markt betaalt driekwart van de Nijmeegse studenten te veel huur, worden zij geïntimideerd door hun huisbaas, hebben gezinnen last van geluidsoverlast door een wildgroei aan verkamering en zien jonge starters betaalbare woningen aan hun neus voorbij gaan.'

Sinds vorig jaar gelden er al strengere eisen voor kamerverhuur in Nijmegen. Illegale panden worden opgespoord en aangepakt en er wordt een leefbaarheidstoets uitgevoerd.

Tandje erbij

Maar wat Van Hooft betreft mag er een tandje bij. De huidige opgehoogde grens van 180.000 naar 220.000 euro zorgt ervoor dat 8.000 woningen niet verkamerd mogen worden en behouden blijven voor starters. Wordt de verkoopgrens verhoogd naar 248.000 euro, dan stijgt het aantal woningen naar 14.000.

Die prijsverhoging is volgens de fractievoorzitter ook in lijn met de ontwikkelingen op de woningmarkt. 'Dit is ook in het belang van studenten, want die willen ook na hun afstuderen een woning kunnen vinden in Nijmegen. Daarvoor heb je momenteel meer dan 11 jaar inschrijftijd voor nodig bij Entree, met dank aan huisjesmelkers die nu nog alle betaalbare woningen opkopen en verkameren.'

Zie ook: Nijmegen wil regels verkamering aanscherpen