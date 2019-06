Onderzoekers: niet openen Lelystad voordeliger

Het niet openen van Lelystad Airport in combinatie met een maximaal aantal vliegbewegingen op Schiphol is beter voor Nederland. Dat zeggen economen Walter Manshanden en Leo Bus. Ze hebben een second opinion gemaakt van een rapport waarin de kosten en opbrengsten van het vliegveld in beeld worden gebracht. Hun oordeel: er zijn verkeerde cijfers gebruikt bij het berekenen van kosten en baten van Lelystad.

Drie weken geleden presenteerden de onderzoekers hun eerste resultaten tijdens een persconferentie in Den Haag. Na een aantal doorrekeningen kwam vandaag de uitwerking van de second opinion naar buiten.

'Niet correcte getallen gebruikt'

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet vorig jaar een rapport maken voor vier verschillende toekomstvarianten voor de luchtvaart. Daarin werd gekeken naar de groei van Schiphol, Lelystad en Eindhoven, maar ook een variant zonder groei en zonder de opening van Lelystad Airport.

In het rapport werden de kosten en opbrengsten in kaart gebracht. Dat gaat onder meer over werkgelegenheid, maar ook over bijvoorbeeld geluidsoverlast en klimaatschade.

Eonomen Manshanden en Bus hebben dat rapport bekeken en doorgerekend in een second opinion. Uit hun doorrekening blijkt onder meer dat er verkeerde cijfers zijn gebruikt.

'Ze hebben niet de correcte kerngetallen gebruikt die vastliggen in richtlijnen', reageert Manshanden. 'Het niet openen van Lelystad Airport en daarnaast Schiphol houden op 500.000 vliegbewegingen is maatschappelijk voordelig voor Nederland.'

Onafhankelijk onderzoek

De doorrekening van de economen staat haaks op het rapport van vorig jaar. 'Dat ligt voornamelijk aan de gebruikte getallen en de periode die wordt berekend', legt Leo Bus uit. Daarnaast zijn volgens de economen ook verkeerde getallen gebruikt om klimaatschade te berekenen.

Wat beide onderzoekers steekt, is dat het rapport van vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd. 'Op dit onderzoek kun je geen beleidskeuze baseren', zegt Manshanden. 'Het had op z'n minst vergezeld moeten worden van een second opinion.'

Manshanden en Bus werkten in opdracht van de verenigde actiegroepen die tegen de laagvliegroutes zijn van Lelystad Airport. Volgens Manshanden en Bus waren de uitkomsten niet anders geweest als de opdracht van het ministerie was gekomen. 'Ik ben er stellig van overtuigd dat we tot dezelfde conclusie waren gekomen. Wij zijn onafhankelijk', aldus Bus.

De second opinion van beide economen is hier te vinden.

Het rapport uit 2018 is hier te vinden.