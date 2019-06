Boekproject Verhaal van Gelderland van start

In het Huis der Provincie in Arnhem was maandagmiddag de aftrap plaats van het boekproject Verhaal van Gelderland. Een team van 16 auteurs en 16 redactieleden gaat de komende jaren werken aan een nieuw overzicht van de Gelderse geschiedenis vanaf de prehistorie tot nu. Het team staat onder leiding van hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly Verhoeven. Naar verwachting is het werk in 2022 gereed.

Inhaalslag

Met het Verhaal van Gelderland maakt de provincie Gelderland een belangrijke inhaalslag. Over vrijwel alle andere provincies is in de afgelopen jaren een eigentijds historisch overzichtswerk verschenen. Het meest recente overzicht voor Gelderland verscheen bijna een halve eeuw geleden, en bovendien ontbreken in dit werk de negentiende en twintigste eeuw. In het Verhaal van Gelderland wordt deze lacune opgevuld en wordt de geschiedenis verteld op toegankelijke wijze en volgens actuele inzichten.

Vier delen

Het Verhaal van Gelderland zal bestaan uit vier delen. Het eerste deel behandelt de tijd vóór Gelderland ontstond: de prehistorie, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Het tweede deel gaat over het graafschap en hertogdom Gelre. Deel drie behandelt Gelre als onderdeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. En deel vier ten slotte gaat over Gelderland als provincie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Alle vier de delen zullen ruim worden voorzien van afbeeldingen en kaartmateriaal. Het boek wordt uitgegeven bij Vantilt in Nijmegen.

Samenwerking

Het boekproject Verhaal van Gelderland wordt gefinancierd door de provincie Gelderland, met steun van onder meer de Radboud Universiteit en de Wageningen Universiteit. Daarnaast hebben meer dan honderd Gelderse erfgoedorganisaties toegezegd het project te willen ondersteunen door het leveren van informatie of beeldmateriaal. Daarmee steunt het project op een brede Gelderse samenwerking.

Masterplan Verhaal van Gelderland

Het boekproject Verhaal van Gelderland is onderdeel van het masterplan Verhaal van Gelderland. Dit masterplan bestaat uit verschillende deelprojecten, die met elkaar samenhangen en helpen om het Verhaal van Gelderland beter toegankelijk te maken. Coöperatie Erfgoed Gelderland is verantwoordelijk voor dit masterplan en werkt hierbij nauw samen met De Gelderland Bibliotheek, Omroep Gelderland en Radboud Universiteit.