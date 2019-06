Beste skydivers oefenen spectaculaire formatiesprong boven Teuge

'Dit is de eerste keer dat ik in Nederland ben, ik vind het heel spannend. Ik ben uitgenodigd hier bij te zijn, we hebben veel verschillende landen die meedoen', vertelt Don Bromley uit Amerika. De parachutisten oefenen deze week om met elkaar in formatie te vliegen, en dat is best ingewikkeld.

Maar met een beetje geluk lukt het om dit weekend met vijftig parachutisten boven en naast elkaar in het luchtruim boven Teuge te hangen. 'Zoiets is in die vorm nog niet eerder boven Nederlands grondgebied gedaan', aldus voorzitter Edwin Boerkamp.

50 jaar springen

Sinds 1969 wordt er parachute gesprongen op het vliegveld van Teuge. Dat begon klein, ieder weekend door een groepje fanatiekelingen, maar de vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste parachutistencentra in Europa.

Er is de loop der jaren veel veranderd, vertelt Peter Smit van het Nationaal Paracentrum Teuge. Van de techniek tot en met het materiaal en de regelgeving. 'We worden steeds professioneler, ook als je kijkt naar sprongaantallen, wat natuurlijk een maatstaf is. We zijn nu de derde van Europa', aldus Smit.