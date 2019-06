Hoera het is weer weekend! En dit kun je allemaal doen in Gelderland

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Zeemansliederen in Elburg

In Elburg kun je gaan genieten van echte zeemansliederen. In het stadje vindt namelijk zaterdag het Zeemanskorenfestival plaats. Er komen meerdere koren uit verschillende plaatsen naar Elburg. Het festival start zaterdag om 12.00 uur. In totaal zijn er in het dorp drie podia waar er optredens gegeven worden.

Als levend standbeeld het weekend in

Altijd al een keer als levensstandbeeld op een sokkel willen staan, dan is dit jouw weekend. Het World Living Statues Festival gaat nieuwe talenten een kans geven en organiseren zaterdag en zondag workshops in Ede en Arnhem. Jong en oud mogen 's middags de gratis workshop volgen en voor de echte talenten zal er op 6 oktober een sokkel vrijgehouden worden.

Beekbergen in teken van paarden

In Beekbergen kun je tot en met zondag genieten van internationale mensport tijdens het Paardenspektakel. Twee- en vierspanmenners uit de hele wereld strijden om de prijzen. Naast de wedstrijden is er ook een kidsdorp waar van alles te doen is en is er op zondag een spectaculaire show met dressuuramazone Adelinde Cornelissen.

Kasteel Hackfort rondleidingen

Neem dit weekend eens een kijkje in Kasteel Hackfort. De afgelopen tijd stond het kasteel in de steigers en dit weekend wordt het kasteel feestelijk heropend. Tijdens dit weekend krijg je een unieke kans omdat je bijna alle vertrekken kunt bekijken. Er zijn speciale rondleidingen dus je moet wel even reserveren.

Nieuwe tentoonstellingen bij Marechausseemuseum

Het Marechausseemuseum in Buren is vernieuwd en dit weekend kan het publiek er kennis mee maken. Er is een nieuw M-Lab en twee nieuwe tentoonstellingen. Ook worden er dit weekend verschillende workshops gegeven in de tuin. Tijdens het feestelijke weekend is het museum gratis te bezoeken. Het museum is geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

