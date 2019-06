Zelhem trotse gastheer van warme TrialGP

'Voor ons is het heel spannend omdat we nog nooit een dergelijke wedstrijd gehad hebben', vertelt Dick Bulten, organisator namens ZAMC. 'We hebben zelfs nog nooit rijders van dit niveau gehad, dus het is heel veel improviseren geweest.'

Veertig jaar geleden was een Nederlandse motorclub voor het laatst gastheer van een wedstrijd in de TrialGP, het wereldkampioenschap Trial over verschillende wedstrijden in binnen- en buitenland. Bulten typeert de sport, het bedwingen van ruige, natuurlijke parcoursen, als de hogeschool van de motorsport. 'De Nederlandse rijders doen verschrikkelijk goed hun best en hebben op landelijk niveau best succes, maar als ze hier in de top-25 van het tweede niveau eindigen, hebben ze het heel goed gedaan.'



Meer dan duizend bezoekers keken in het stralende zonnetje aandachtig naar de acrobaten op benzine- en elektrische motoren. 'Het is geen race, het is echt spektakel', vindt Eibert van Engelen. Hij maakte vanuit Harderwijk de tocht naar de Achterhoek om de GP te zien. 'Een reis naar Zelhem of een reis naar onderin Spanje is een flink verschil.' Organisator Bulten is trots dat ZAMC het evenement wist binnen te halen. 'Er moest een organisatie zijn die bereid is enorm te investeren om het na veertig jaar weer naar Nederland te halen. We hebben genoeg verbeterpunten, maar we gaan eerst eens evalueren.'