18 jaar cel en tbs geëist voor doodslag op Nathalie

De officier van justitie eist 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging in de rechtszaak tegen de verdachte in de zaak Nathalie Polak. De eis is met twee jaar verminderd, omdat de aanklager rekening houdt met de stoornissen en ontoerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

De verdachte van de moord op de 21-jarige Nathalie uit Buren heeft een verstandelijke ontwikkelingsstoornis, een laag IQ, narcistische trekken en een slechte impulsbeheersing. Dat blijkt dinsdag uit rapporten van het Pieter Baan Centrum tijdens het vervolg van de rechtszaak tegen de verdachte.

De officier van justitie bepleit nu een veroordeling wegens doodslag, omdat Nathalie in een opwelling van boosheid en frustratie is geslagen. Moord is volgens de officier niet te bewijzen.

Doodslag en verkrachting

De 46-jarige man uit Tiel wordt daarnaast verdacht van verkrachting van Nathalie op nieuwjaarsdag 2018. De vrouw uit Buren kwam vervolgens om het leven nadat ze meerdere malen met een zwaar voorwerp op het hoofd en lichaam werd geslagen.

De officier van justitie verzocht in november 2018 aan de rechtbank om de verdachte te laten observeren in het Pieter Baan Centrum. Die concluderen nu dat de verdachte het niet verdraagd begrensd te worden. Ook achten de onderzoekers de verdachte niet in staat tot een langdurige relatie en zien zij zijn drugsgebruik als een groot probleem.

'We zijn kapotgemaakt'

De moeder van de vermoorde Nathalie sprak dinsdagochtend ook in de rechtszaak. Zij vertelde over hoe het leven van de familie veranderd is, sinds het overlijden van haar dochter.

Verdachte ontkent verkrachting

De man uit Tiel ontkent de verkrachting van Nathalie. Hij zegt dat hij een seksuele relatie met haar had. De officier van justitie somde tijdens de rechtszaak afwijzende reacties van Nathalie op en concludeert dat volgens hem geen sprake is van een seksuele relatie.

