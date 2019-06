Maarten van der Weijden-effect bij zwemtocht Oude IJssel

Ze zag het ook toen ze zelf afgelopen weekend nog een zwemtocht in open water deed. 'Dan zie je overal mensen die langs de kant staan te kijken. Het is zeker goed voor de populariteit van het Open Water Zwemmen.'

De organisatie van de Zwemtocht Oude IJssel kreeg ook nog de vraag of ze er niet ook een sponsortocht van wilden maken, maar dat hebben ze bewust niet gedaan. Van Aalderen: 'Dan krijg je toch een drempel en dat willen we niet. Het moet voor iedereen bereikbaar zijn.'

Oververhitting met wetsuit

De organisatie houdt ondertussen de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten, want al die zon heeft ook effect op het water. 'Via het waterschap houden we contact over blauwalg, want als we dat hebben, kan de tocht niet doorgaan', zegt Van Aalderen.

Maar ook de watertemperatuur moet niet te hoog worden. 'Het is nu 23 graden en dat betekent bijvoorbeeld al dat je niet in een wetsuit mag zwemmen', legt Van Aalderen uit. 'Er is bij deze temperaturen in zo'n afgesloten pak kans op oververhitting, dus vanuit de KNZB is het dragen van een wetsuit verboden boven de 22 graden.'

Al met al verwacht de organisatie geen grote problemen. En dat is weleens anders geweest. 'We hebben alles al eens gehad: van onweer tot juist te koud water waardoor we de afstanden moesten verkorten. Dit jaar lijkt het een perfecte tocht te worden.'

Inschrijven kan nog tot vrijdag 28 juni.