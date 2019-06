Waterpoloster Sevenich terug in Nederland met oog op Spelen

'Met het oog op de Olympische Spelen heeft de bondscoach ons gevraagd om aankomend seizoen in de Nederlandse competitie te spelen', aldus Sevenich over haar terugkeer. Ook haar keuze voor UZSC is deels ingegeven met het oog op het Nederlands team. 'Dat is met name praktische en positioneel. Op mijn positie is er veel ruimte om minuten te maken en zit ik geen andere internationals in de weg. Daarnaast woon ik nu in Utrecht op vijf minuten van het zwembad. Dus dat is mooi meegenomen.'

Om zich optimaal voor te bereiden zal Sevenich vooral in actie komen met Oranje en geen competitie spelen met haar club. 'In Nederland zullen de internationals alleen de bekerwedstrijden meespelen, omdat ons programma volledig in het teken van de Spelen staat', aldus Sevenich. 'We gaan met het Nederlands team veel vriendschappelijke wedstrijden spelen en voorbereidingstoernooien.'

Volgens Sevenich behoort het Nederlands team tot de beste teams van de wereld. 'We zijn de regerend Europees kampioen en hebben met het winnen van de Euro Cup in maart dat nog eens bewezen', aldus Sevenich. 'We zijn vierde van de wereld geworden in de World League Final, dat geeft wel aan dat we meedraaien in de top. Al is de kwalificatie voor de Olympische Spelen weer een heel ander verhaal, want daar gelden andere regels voor.' En die Olympische Spelen zijn het grote doel dat Sevenich met Oranje voor ogen heeft: 'Dat is het einddoel, daar gaan we voor.'