HITTEBLOG | Dieren smullen van ijsjes tijdens deze hete dag

15.05: Dieren smullen van ijsjes tijdens deze hete dag.

14.50: Het is hier fantastisch!

Foto: ANP

14.23: Normaal gesproken is het gemiddeld 20 tot 22 graden in deze tijd van het jaar. Sinds 1947 was het niet zo warm in juni, toen werd het in Venlo 37,9 graden. Of dat ultieme record ook sneuvelt, weten we later vandaag.

14.15: Mocht het ook in De Bilt warmer dan 32,9 graden worden, sneuvelt ook het officiële warmterecord. Het zou alweer het zesde officiële warmterecord van het jaar betekenen: in februari werd op vier dagen een officieel dagrecord gevestigd, evenals op 2 juni.

14.00: Een record! Aan het begin van de dinsdagmiddag is het kwik gestegen tot 34,2 graden in het Gelderse Hupsel. Nog nooit werd op 25 juni zo'n hoge temperatuur gemeten, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 34,0 graden en werd in 1976 gemeten in het Brabantse Volkel.

13.47: Het Rode Kruis gaat water uitdelen aan daklozen in Arnhem, twittert de gemeente Arnhem:

11.53: Met deze hitte zijn de ijsjes niet aan te slepen. En ook huisdieren worden er blij van:

11.41: Voor wie nog een eenpersoons zwembad wil: gooi die rotzooi uit de kliko en vul 'm met koel water! Die tip kwam van Mike Gerritsen uit Borculo.

11.34: Bij de NRC denken ze dat we met deze hitte na de poema en de wolf nog meer wild op de Veluwe kunnen vinden. Kunnen we binnenkort echt op safari op de Veluwe:

Foto: Omroep Gelderland

11.25: Ondertussen zijn er natuurlijk nog steeds mensen die in deze bloedhitte gewoon aan het werk moeten. Bij de familie Van 't Zelfde in Ugchelen hebben ze te doen met de postbode en hingen ze dus dit briefje bij de voordeur:

Foto: Omroep Gelderland

11.02: Dekker Grondstoffen waarschuwt om niet te gaan zwemmen bij de zandafgraving in de Randwijkse Waarden bij Heteren. Frank Visser, hoofd productie bij het bedrijf, benadrukt op Facebook dat dit levensgevaarlijk is.

10.32: Ook bij Zwemtocht Oude IJssel houden ze de warmte nauwlettend in de gaten. Zondag wordt de tocht gehouden en ze hebben nu al twintig inschrijvingen meer dan vorig jaar. 'Het Maarten van der Weijden-effect', zegt de organisatie zelf. Behalve de buitentemperatuur is vooral de watertemperatuur essentieel voor de organisatie, want die is nu al 23 graden en dus mag er zondag niet met een wetsuit gezwommen worden vanwege de kans op oververhitting.

10.29: Ook bij het NK Wielrennen in Ede worden er in verband met de hitte maatregelen genomen. Er zijn extra watertappunten voor bezoekers opgesteld.

9.27: We krijgen al veel tips binnen ook over hoe je je huisdieren koel kunt houden. Zoals van Firmin van Keeren. Die heeft voor de honden een luchtmatras vol laten lopen met water. Dan liggen ze lekker koel. Heb je ook een tip? Stuur 'm via Whatsapp naar 06 - 220 543 52

9.12: De GGD Gelderland-Zuid geeft als belangrijkste tip: ga niet de zon in op het heetst van de dag! Het lijkt een inkoppertje, maar wij Nederlanders hebben de neiging om zodra de eerste zonnestralen zich aandienen ons in de volle zon bruin of rood te laten bakken. De meest kwetsbare groepen zijn volgens Ingrid Links van de GGD de jonge kinderen en ouderen boven de 70, maar ook mensen met overgewicht en chronisch zieken moeten extra goed opletten.

Ingrid Links GGD Gelderland-Zuid over waar je allemaal op moet letten:

8.42: Wat doe jij om het hoofd vandaag koel te houden? Stuur jouw tips via Whatsapp naar 06 - 220 543 52.

8.40: Smeer je goed in als je naar buiten gaat!

8.35: De deelnemers aan de Fiets4Daagse in Winterswijk beginnen vandaag aan de eerste dag. Ze kunnen de hele week een uur eerder starten vanwege de hitte. Zie ook: Fiets4Daagse Winterswijk stelt tropenrooster in

8.22: Het hitteblog van gisteren gemist? Lees het hier terug.

8.20: Het RIVM waarschuwt voor smog. Naar verwachting is de luchtkwaliteit vandaag 'slecht'. En het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

8.17: Deze vrienden in Toldijk zorgen zelf voor hun verkoeling en bouwden dit zwembad in het weiland. Een grote container, landbouw plastic erin, water en eigen filter systeem en klaar ben je!

Foto: Omroep Gelderland

8.00: Het wordt de warmste junidag sinds 1947, zegt weerman Jordi Huirne van Meteogroup in Wageningen. Het is nu al zo'n 26 graden en het dat gaat oplopen tot zo'n 36 graden vanmiddag.