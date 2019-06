Buizerd valt hardloopster aan: 'Ik moet nog bijkomen van de schrik'

Den Besten weet nog precies hoe de buizerd haar aanviel. 'Ik was juist een heerlijk rondje aan het hardlopen en was bijna aan het einde. Toen voelde ik ineens een klap op mijn hoofd en schrok daar enorm van. Ik viel zelfs bijna op de grond. Ik dacht even dat ik door een persoon werd aangevallen, maar ik zag niemand. Niet veel later zag ik een buizerd vliegen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Waarschuwing

De buizerd beschermt haar jongen en ziet mensen in het gebied aan als gevaar. Daarom heeft Kroondomein Het Loo vandaag een waarschuwingspapiertje opgehangen om de bezoekers van het bos alert te maken. Maar dat zal voorlopig niet gelden voor Den Besten.

'Ik mijd deze plek voorlopig even. Dit is nu van de dieren en wij zijn daar te gast. Dat moet ik nu even respecteren. Ik ga dus een andere plek zoeken, waar weet ik nog niet. Misschien ga ik de sportschool wel in, daar is het wel veilig', zo lacht de hardloopster.

'Hoofd bebloed'

Toch gaat ze wel weer met plezier hardlopen. 'Het is hier prachtig. Ik moet alleen nog even bijkomen van de schrik, want er zat een grote schram op mijn hoofd en het bloedde. De hoofdpijn was gelukkig snel weg.'