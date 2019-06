Storing KPN verholpen, geen grote problemen volgens veiligheidsregio's

De telefoonstoring bij KPN is verholpen en alarmnummer 112 is ook weer volledig bereikbaar. Het alarmnummer was ruim drie uur lang uit de lucht. In Gelderland lijkt de storing niet voor grote problemen te hebben gezorgd. Dat blijkt uit een eerste rondgang langs de hulpdiensten.

Het beeld van de drie veiligheidsregio's in onze provincie is dat er geen grote problemen zijn geweest. Alle brandweerkazernes werden bemenst en dienden als aanspreekpunt voor inwoners. In de regio Gelderland-Zuid is zeker vier keer gebruik gemaakt van een kazerne, onder meer voor een onwelwording en een gevonden kinderfietsje bij een meertje in Asperen. Duikers en andere hulpdiensten troffen niemand aan in de omgeving en zijn nog op zoek naar de eigenaar.

In Gelderland-Midden bezochten meerdere inwoners de kazerne voor medische situaties. Een woordvoerder heeft nog geen beeld van het exacte aantal meldingen dat is binnengekomen bij de brandweerposten. De meldingen die er waren zijn afgehandeld door ambulancepersoneel. Een woordvoerder van Noord- en Oost-Gelderland heeft nog geen overzicht, maar zegt dat het erop lijkt dat het rustig is gebleven.

Tweede Kamer

De oorzaak van de enorme storing is onbekend. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de grote storing bij telecombedrijf KPN, waardoor het alarmnummer 112 in grote delen van het land urenlang niet bereikbaar was.

Hulpdiensten adviseerde mensen die spoedig hulp nodig hebben naar de huisarts, politiebureau, brandweerkazerne of het ziekenhuis te gaan. Het is niet bekend of de storing voor grote problemen op dat vlak heeft gezorgd.

