Automobilist schiet over vangrail en belandt in maïsveld naast A15

Bij een zwaar verkeersongeval op de A15 bij Meteren is maandagavond een auto over de vangrail geschoten. Het voertuig kwam in een maïsveld naast de snelweg tot stilstand.

In de auto zaten drie personen. Zeker één inzittende is volgens een fotocorrespondent zwaargewond geraakt. De auto waarin zij zaten is meters ver in het weiland tot stilstand gekomen. Een traumahelikopter is opgeroepen om eerste hulp te verlenen.

Het ongeval gebeurde rond 18.25 uur in de richting van Nijmegen en gebeurde net voor de afslag Meteren. Over de oorzaak is niets bekend.