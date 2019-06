LEES TERUG | Grote storing, 112 urenlang niet bereikbaar

De storing is inmiddels verholpen. Lees hier het meest actuele verhaal.

LIVEBLOG 112-STORING.

19.30 De storing bij KPN is verholpen, ook 112 is weer volledig bereikbaar.

19.20 Bij sommige instanties werkt het telefoonverkeer weer. Ook Omroep Gelderland is weer bereikbaar.

19:10 De laatste landelijke storing van het noodnummer 112 was in 2012. Dat jaar waren er meerdere storingen, met in juni de grootste storing waardoor het nummer zes uur lang niet bereikbaar was. Toen overleden twee mensen na een hartaanval op het moment dat 112 tijdelijk niet bereikbaar was.

18.40 Ruud Visser van de politie over de storing.

18.36 Voor het melden van een gevaarlijke situatie op de snelweg kan Rijkswaterstaat gebeld worden op het nummer 0800-8002.

18.35 Er zijn meerdere NL-Alerts verstuurd. Enkele regio's hebben naast een landelijke alert ook een eigen alert gestuurd.

18.21 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laat weten dat een landelijk NL-Alert is verstuurd, maar dat bericht komt niet overal aan. In het bericht staat het alternatieve nummer voor 112 vermeld.

18.20 Meerdere gemeenten, de kustwacht, netbeheerders, ziekenhuizen en waterschappen zijn door de storing uit de lucht. Dat geldt ook voor het landelijke storingsnummer voor gas en elektriciteit.

18.15 Vaste en mobiele telefonie liggen er dus uit. Mobiele data en vast internet werken wel, dus klanten kunnen elkaar bellen via diensten als Skype en WhatsApp. De storing ontstond rond 16.00 uur. De exacte oorzaak is nog niet bekend.

17.55 Diverse mensen in het zuiden van Gelderland hebben een NL-Alert ontvangen. Deze is volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verstuurd door de hulpdiensten in het noorden van Limburg. In het bericht staat het alternatieve nummer voor 112 vermeld.

17.40 Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies aan de hand is en hoelang het duurt voordat de problemen zijn verholpen.

17.30 Politie geeft een alternatief 112-nummer: 088-6628240. Ook is er een alternatief voor 0900-8844: 088-9659630.

17.25 De grote storing bij KPN wordt veroorzaakt door een probleem in het 4G-gedeelte van het netwerk van de provider. 'Bellen lukt, tot dusver, wel wanneer 4G uit wordt gezet, belangrijk is wel dat de gesprekspartner dit ook doet', laat het bedrijf op een klantenforum weten.

17.15 De brandweerkazerne in Dieren wordt momenteel bezet door deze twee mannen.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink

17.08 Door de landelijke storing is het niet alleen moeilijk voor burgers om de politie te bereiken, agenten zelf hebben ook moeite om elkaar te pakken te krijgen. 'Soms lukt het wel en soms niet, niet iedereen is altijd bereikbaar. Het is niet optimaal', aldus een woordvoerder.

17.07

17.00 Hulpdiensten adviseren mensen die spoedig hulp nodig hebben naar de huisarts, politiebureau, brandweerkazerne of het ziekenhuis te gaan. 112 bellen heeft in grote delen van het land geen zin door een grote telefoonstoring.

16.45 Lees hier wat we tot nu toe weten van de 112-storing.

16.30 De politie en ambulanceposten sturen extra voertuigen de straat op. Deze voertuigen kunnen worden aangehouden door mensen die hulp nodig hebben. Mensen die de politie snel nodig hebben, worden gevraagd meldingen online door te geven.

16.20 Alle kazernes worden bemenst in grote delen van Gelderland. In met meldsysteem ziet dat er zo uit:

15.45 KPN kampt met een grote storing. In delen van Gelderland kan er maandagmiddag niet gebeld worden. Ook noodnummer 112 is niet bereikbaar, daarom nemen hulpdiensten maatregelen en worden onder meer brandweerkazernes extra bemand.