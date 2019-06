Wilt u kinderen helpen? Word vrijwilliger bij de Kindertelefoon Nijmegen!

Wij zoeken mensen met oprechte interesse in de wereld van kinderen en jongeren. Als vrijwilliger vind je het belangrijk dat zij in vertrouwen en anoniem kunnen praten over alles wat hen bezighoudt. Luisteren zonder oordeel en met een open houding is jouw kracht. Soms belt een kind met een grapje, terwijl je het volgende moment chat over ernstige problemen thuis. Kortom, het is fijn als je snel kunt schakelen. Zelf sta je stabiel in het leven en je wil je graag verder ontwikkelen op het gebied van luistervaardigheden en gespreksvoering.

Werken bij de Kindertelefoon

Herken jij je hierin? Dan is het werken bij De Kindertelefoon wellicht iets voor jou!

Om zoveel mogelijk kinderen te woord te staan, zoeken wij vrijwilligers die zich minimaal zo’n vier uur per week in willen zetten en daarnaast de nodige tijd willen investeren om hun deskundigheid op niveau te houden. De meeste vrijwilligers besteden tussen de vier en acht uur per week aan hun werk bij De Kindertelefoon. Vrijwilligerswerk bij De Kindertelefoon kan overdag en ’s avonds, doordeweeks en in het weekend. Het is mogelijk om flexibel te werken, bijvoorbeeld in een week meerdere dagdelen te werken en vervolgens een week niet.



Verzorgen van gastlessen

Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die gastlessen willen geven op basisscholen en middelbaar onderwijs om de naamsbekendheid van De Kindertelefoon te vergroten. Je maakt deel uit van een professioneel en gezellig team, je krijgt een waardevolle training in gesprekstechnieken of didactische vaardigheden en je kunt jezelf verder ontplooien op organisatorisch gebied. En natuurlijk geeft het een goed gevoel als je kinderen verder kunt helpen.

Is werken bij de Kindertelefoon iets voor jou? Reageer dan hieronder!