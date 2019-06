IJscoman maakt rondje langs verzorgingshuizen

Bij het nationaal hitteplan dat sinds zondag in werking is, is er natuurlijk extra aandacht voor de kwetsbare ouderen. Verzorgingshuizen in de hele provincie proberen met bakken koel water, airco en bouillon voor extra zout hun ouderen rustig en koel te houden.

Licht uit, airco aan

Ook bij woon/zorginstelling Pleyade in Arnhem hebben ze hun hitteprotocol tevoorschijn gehaald, zegt Marieke Mombarg van de organisatie. 'We bieden natuurlijk extra vocht aan en we doen de zonwering zoveel mogelijk naar beneden. Verder: ramen en deuren dicht en tegen de avond weer open. En we hebben flexibele airco's zodat er plekken zijn die koeler zijn dan andere en de ouderen zelf kunnen bepalen of ze wel of niet bij de airco willen zitten.'

Nog een tip die misschien wat minder voor de hand ligt: 'We doen ook op zoveel mogelijk plekken de verlichting uit. Dat scheelt toch weer iets aan warmte.'

'Cool' tussen de oren

Bij woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in Arnhem hebben ze zelfs een ijscoman ingehuurd die langs alle vestigingen van de zorginstelling gaat. Maar volgens de regisseur hospitality van de instelling gaat het er vooral om rustig te blijven. 'Met een ijsje in de hand vooral cool tussen de oren blijven.'

