Burgemeester sluit 'levensgevaarlijk' drugspand in Gendt

Een woning aan 't Hof 1 in Gendt moet een maand dicht. Daar heeft burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard maandag opdracht voor gegeven. In de woning is op 16 april door de politie een wietplantage gevonden.

door Rob Haverkamp

De sluiting valt onder het zogenoemde Damoclesbeleid van de gemeente Lingewaard. Dat maakt het mogelijk om woningen, erven en lokalen te sluiten waar drugs wordt gevonden. De burgemeester wil met de sluiting de rust in de omgeving terugbrengen, doen vergeten dat er wiet werd gekweekt in het huis en herhaling van verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen. Eventuele gevoelens van onveiligheid in de omgeving moeten zo weggenomen worden.

Groot gevaar voor bewoners en omwonenden

Schuurmans noemt de kwekerij 'levensgevaarlijk'. 'Het is geen onschuldige hobby', aldus de burgemeester. Ze wijst erop dat het telen van wiet brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing kan veroorzaken. 'Daarmee een groot gevaar voor bewoners en omwonenden. In deze woning was er sprake van brandgevaar door geknoei met de meterkast'

De burgemeester roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. 'Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de kwekerijen zitten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de illegale hennepkweek met wortel en tak uitroeien.'

Check aan wie je verhuurt

Mensen die (een deel van) hun huis verhuren, moeten zich bewust zijn van de risico’s, waarschuwt de burgemeester. De verhuurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt, dus ook voor eventuele illegale praktijken. Verhuurders doen er goed aan zich in hun huurders te verdiepen en zich te laten informeren over bijvoorbeeld werk, inkomen en de historie van de huurder. En de boel in de gaten houden.

Alert zijn op signalen zoals klachten uit de omgeving, geur, geluidsoverlast van installaties, aanwezigheid van mensen en auto’s op vreemde tijdstippen. De burgemeester vindt dat verhuurder met de huurder moeten afspreken dat zij regelmatig de woning controleren en indien nodig de politie inschakelen.

