Sibèl is 11 jaar en de baas van de bieb in Nijmegen

Basisschool de Buut is al weken bezig met het thema bibliotheek. De leerlingen doen allerlei opdrachten en leren zo het reilen en zeilen in de bieb. De komende week heeft Sibèl samen met managers Rayhan en Deniz de touwtjes in handen.

'Lekker een boek lezen'

Wouter van Balveren draagt deze week het stokje over. Als manager van bibliotheek de Mariënburg heeft hij een mooie week voor de boeg. Lachend: 'Het wordt heerlijk weer. Daar ga ik lekker van genieten en een goed boek lezen.'

De bibliotheek in Nijmegen werkt aan het project mee om het voor kinderen nog inzichtelijker te maken wat een bieb allemaal inhoudt. Van Balveren: 'Er zijn mensen die denken dat een bieb nog steeds een wat saaie plek is waar je stil moet zijn. Dat is het allang niet meer en op deze manier hopen we dat veel kinderen dat ook gaan inzien.'

Sibèl is het met hem eens.'Ik vind de bieb een hele leuke en fijne plek om te zijn. Voor mij is deze week geslaagd als alle kinderen geïnteresseerd worden in lezen.'