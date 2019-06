Chaos op de weg: gemeente trekt stekker uit verkeersproef 's-Heerenberg

Chaotische taferelen in 's-Heerenberg: de verkeersproef die de gemeente Montferland daar was gestart op de Emmerikseweg, is na anderhalve week afgebroken. De maatregelen die genomen werden, zorgden ervoor dat er op drukke dagen een verkeerschaos ontstond.

'We zijn ermee gestart nadat buurtbewoners klaagden over de snelheid waarmee automobilisten over de Emmerikseweg reden', aldus Montferland over de proef. Plantenbakken werden op verschillende punten op de weg gezet om het verkeer af te remmen.

Uiteindelijk bleek dat de proef niet werkte. Meerdere buurtbewoners spraken hun zorgen uit over de enorme drukte. 'Mensen reden op een verkeerde manier langs de bakken heen. Het was een proef en die proef is niet geslaagd, daarop zijn de bakken weggehaald', aldus de gemeente.

'We gaan nu snelheidscontroles uitvoeren, zonder dat we boetes opleggen. Als blijkt dat daar problemen uitkomen, dan melden we dat bij de politie en hopen we dat zij het oppakken', aldus de gemeente.