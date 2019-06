Politie zoekt bestuurder auto na overval

Eerder hield de politie al twee mannen uit Deventer aan.

Onderdeel van het politieonderzoek is een uitgebrande Volkswagen Golf. Die werd in de nacht na de overval gevonden in Loenen aan de Eerbeekseweg. Deze wagen is mogelijk als vluchtauto bij de overval gebruikt.

Het slachtoffer heeft bijna een jaar na dato nog enorm steeds last van het letsel dat hem is toegebracht. Hij en zijn vrouw leven continu in angst.

Man die Hennie zou heten

De politie heeft aanwijzingen dat ene ‘Hennie’ de bestuurder van de uitgebrande auto zou zijn. 'We willen natuurlijk graag weten of iemand deze naam iets zegt. En het zou goed kunnen zijn dat hij, net als de twee al aangehouden verdachten, ook uit Deventer komt', zegt een politiewoordvoerster.

De wagen die bij de overval werd gebruikt, is in Deventer gestolen.

Weet je wie en/of waar deze derde verdachte is, of heb je andere informatie in deze zaak, waarschuw dan de politie door te bellen naar 0800-6070. Je kunt ook anoniem je tip doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Het zaaknummer luidt 2018303751. Er is ook een digitaal tipformulier.

