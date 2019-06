Berg en Dal wil miljoenen zien van het Rijk: 'Inwoners worden gestraft'

De gemeente Berg en Dal wil dat Den Haag over de brug komt vanwege forse tekorten in de jeugdzorg. Die tekorten zijn er in vrijwel alle gemeenten, maar voor Berg en Dal doet het meer pijn. In de gemeente staan namelijk relatief veel instellingen waar jongeren verblijven.

door Sven Strijbosch

In de Jeugdwet is het woonplaatsbeginsel opgenomen. 'Dat houdt in dat wij financieel verantwoordelijk zijn voor kinderen die onder voogdij staan. Ook zien we met enige regelmaat dat ouders zich in onze gemeente vestigen als hun kind hier in een instelling komt', schrijft burgemeester Mark Slinkman in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Niet eerlijk, zo meent Berg en Dal. De afgelopen vijf jaar moest de gemeente jaarlijks 750.000 euro uit de eigen spaarpot halen. Ook voor 2020 zal dat moeten gebeuren, verwacht de burgemeester. Totale kosten zijn dan al 4,5 miljoen euro.

'Kan nooit de bedoeling zijn'

Die 4,5 miljoen euro wil Berg en Dal terug. 'Anders zien wij ons genoodzaakt nog forsere bezuinigingen door te voeren dan we toch al moeten. Dan worden onze inwoners gestraft voor het feit dat wij relatief veel instellingen hebben. Dat kan nooit de bedoeling zijn', benadrukt Slinkman in de brief.

Er is een wetswijziging in de maak die waarschijnlijk pas vanaf 2021 in werking treedt. Met die wijziging zou er onder meer een einde moeten komen aan het onevenredige aandeel van bijvoorbeeld Berg en Dal. 'Wij verwachten dan ook compensatie met terugwerkende kracht', besluit de gemeente in de verstuurde brief.