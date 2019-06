Pompen of verzuipen: zeekadetten willen met eigen schip naar zomerkamp

Nadat de Pax twee jaar geleden bijna was gezonken en het schip vanbinnen helemaal werd gestript, moet en zal het voormalige logementschip voor duikers en mariniers van de Koninklijke Marine en bemanning deze zomer zijn opwachting maken tijdens het jaarlijkse zomerkamp.

Maar dat is al over drie weken. 'We hebben twee zomerkampen meegemaakt zonder eigen schip', zegt commandant Ronald Wilkens van het Arnhemse korps. 'We mochten mee met andere korpsen. Maar als ons eigen schip drijft en veilig genoeg is, dan gaan we. Alleen, er moet nog zoveel gebeuren.'

Schip was net opgeknapt

Het is kort voor het zomerkamp 2017. De Pax is spic en span, heeft een nieuwe motor en dankzij sponsors die 35.000 euro doneren is het schip klaar voor de toekomst. Totdat het noodlot toeslaat. Een lekkende klep zorgt ervoor dat anderhalve meter water in het schip staat.

Door snel handelen door de brandweer wordt voorkomen dat de trots van het zeekadetkorps Willem Ruys, een maritieme jeugdvereniging voor jongeren tussen 10 en 18 jaar uit Arnhem en omstreken, zinkt.

Zie ook: Wie was Willem Ruys?

'We hebben de voorbije maanden keihard gewerkt aan de Pax', legt commandant Ronald Wilkens van zeekadetkorps Willem Ruys uit. 'Het schip is voor een deel opnieuw betimmerd en voldoet aan de minimale eisen op het gebied van veiligheid. Er zitten rookmelders in, we hebben blusmiddelen aan boord, maar er zijn geen slaapruimtes, er is nog geen keuken en we hopen binnenkort het sanitair aan te sluiten zodat we kunnen douchen en het toilet gebruiken.’

We hebben twee zomerkampen meegemaakt zonder eigen schip Ronald Wilkens, commandant Pax

Over de totale schade durft Wilkens eigenlijk niet te speculeren. 'Maar als alles gerepareerd is, komen we boven de ton uit.'

De tijd ontbreekt waarschijnlijk om al dat werk voor het zomerkamp, dit jaar van 20 tot en met 26 juli in Kampen en Lelystad, af te krijgen. 'We kunnen behangen en schilderen. Maar voor sanitair, een keuken, wanden plaatsen, het maken van zitplaatsen en het stukadoren hebben we professionals nodig', zegt Wilkens.

Zie ook: Wat is een zeekadetkorps?

Hij durft uit te spreken dat deze zomer na twee zomerkampdeelnames zonder schip de jongens en meisjes van Willem Ruys uit Arnhem mét de Pax in Kampen en Lelystad aan de wal liggen. 'Dat verdient iedereen die er keihard aan heeft gewerkt, de voorbije maanden. Al die zaterdagen en doordeweekse avonden. Maar de kadetten verdienen het nog het allermeest. Desnoods slapen we op luchtbedden en moeten we barbecueën, we gaan dit jaar met de Pax naar het zomerkamp.'

Er wordt aan boord van de Pax hard gewerkt. Foto: Facebook

Want een zeekadetkorps zonder schip is als Vitesse zonder stadion. Wilkens: 'We hebben het eigenlijk over ons voortbestaan. Kinderen die je iets wilt bijbrengen van het nautische leven, hebben een schip nodig. Als ouders komen kijken of het zeekadetkorps iets voor hun kind is, dan wil je ze een echt schip laten zien. Geen rotzooi, maar waar je de ziel van het zeemansleven kunt voelen.'

Uit 1953

De Pax stamt uit 1953 en is in Schiedam gebouwd. Tot 1998 was het bijna 35 meter lange en 5 meter brede schip in gebruik als logement bij de marine. Bij duikoperaties diende het als varende keuken en slaapplaats voor de mariniers.

Er wordt aan boord van de Pax hard gewerkt. Foto: Facebook

Wilkens tot slot: 'We hebben het kleinste schip van alle zeekadetkorpsen. Andere zijn best jaloers, alleen al omdat wij veel zuiniger zijn in dieselverbruik. Onze motor kan toe met een hoeveelheid brandstof waar andere korpsen die alleen al nodig hebben voor een generator.'

De Pax vaart 18 juli uit en is 28 juli terug bij zijn ligplaats in Oosterbeek.