Schotse Hooglander valt wandelaar aan met zijn hoorns

Een wandelaar in Elburg is dit weekend aangevallen door een Schotse Hooglander. Jeanet Polinder liep in het zogenoemde Groene Hart, een groenzone aan de Oostelijke Rondweg in Elburg. 'Ik ben me wezenloos geschrokken, ik ga er niet meer langs', zegt Jeanet.

Jeanet Polinder vertelt dat ze op het voetpad even stilstond op haar telefoon te kijken. 'Ik had ze wel gezien, zonder kalfjes trouwens, maar ze stonden wel op tien meter afstand. Opeens hoor ik wat, kijk op en sta in oog met het beest.' Met zijn kop, met daarop zijn scherpe hoorns, slaat hij tegen haar buik. Het gevolg is een fikse blauwe plek.

Op de Facebookpagina De Loermeeuw deelt Jeanet Polinder haar verhaal, om anderen te waarschuwen. 'Je moet er toch niet aan denken als er een kind naar die kalfjes toeloopt en dat een koe zo'n kind op de hoorns in de lucht smijt. Ik vind het echt niet verantwoord. Nu is het met mij nog goed afgelopen. Alleen iets gekneusd, denk ik. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren door die beesten. Ze zijn prachtig hoor, maar niet te vertrouwen', aldus Polinder.

'Het is gevaarlijk, zeker voor kinderen'

Volgens haar is het niet de eerste keer dat de koeien agressief gedrag vertonen in het Groene Hart. Dat wordt bevestigd door deze reactie op de Facebookpagina De Loermeeuw: 'Ik heb ze ook een keer achter me aan gehad en gelopen voor mijn leven. Ik zeg altijd dat het gevaarlijk is. Zeker voor kinderen die soms te dicht bij de kleintjes komen.'

Een inwoner van Elburg reageert op de Facebookpagina op haar verhaal: 'Goed dat je het meldt. Ik fiets er ook vaak en mijn dochter van 9 is er bang voor. Ik zei altijd: 'ze doen niks', maar het is toch minder onschuldig dus.'

Kalf aangevallen door hond

Een andere bezoeker van het Groene Hart zegt: 'Het is geen wonder. Ik heb gezien dat het kalfje aangevallen werd door een grote loslopende hond. Ik dacht, die verpest het voor anderen.'

Gemeente: geen aanleiding voor maatregelen

Het incident is voor de gemeente Elburg, eigenaar van het Groene Hart, nog geen aanleiding om maatregelen te nemen, zo zegt een woordvoerder. Volgens hem is de vrouw niet aangevallen, maar door een koe opzij geduwd. 'Ze liep ergens, lette even niet op. Een koe heeft haar pad gekruist en ze heeft een flinke duw gekregen. Van een aanval is geen sprake.'

Het is volgens de woordvoerder de eerste keer dat de gemeente een melding krijgt over een incident met Schotse Hooglanders in het Groene Hart. 'We nemen de melding serieus, omdat mensen op Facebook zeggen dat het vaker is gebeurd. Van maatregelen nemen is op dit moment geen sprake.'

