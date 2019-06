Ecoloog Radboud wil bedreigde planten redden: 'Het gaat slecht met de biodiversiteit'

Van de ruim 1500 plantsoorten in Nederland, worden er zo’n zevenhonderd met uitsterven bedreigd. Honderd worden acuut bedreigd; die kunnen zichzelf niet meer in leven houden. Dat is een fors aantal volgens de ecoloog.

Hij wil in het ‘Levend Archief’ de soorten veilig stellen door de zaden te verzamelen, te kweken en op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Dat Levend Archief is een initiatief van bijzonder hoogleraar plantenecologie Joop Schaminée van fr Radhoud en Wageningen Universiteit en is opgericht om planten voor volgende generaties te behouden.

‘We weten heel weinig over de planten en hoe je de zaden moet opslaan. Niet alleen kunnen we de plant een toekomst bieden, we kunnen ook veel over de planten leren. Dat zijn soms de gekste dingen. Sommige planten reageren bijvoorbeeld op een heidebrand en die moet je dan opbakken in de koekenpan als je de zaadjes wil’, legt Van Rooijen uit.

Insecten ook bedreigd

De planten maken onderdeel uit van een ecosysteem, aangetast door onder meer klimaatverandering. Dat betekent dat niet alleen de planten risico lopen, maar bijvoorbeeld ook de insecten. De ecoloog legt uit dat de insectenpopulatie de afgelopen dertig jaar al met 75 procent daalde. 'Dat is schrikwekkend veel', aldus Van Rooijen.

De bedreigde planten worden in een koelcel opgeslagen. Bij een natuurherstelproject kan gebruik worden gemaakt van de zadencollectie op de Radboud. De zaadjes kunnen dan landelijk worden herplant. Om het initiatief te realiseren, heeft het Radboud Fonds een crowdfundactie opgezet.